Ülkücüler, Bahçeli ile tartışan Akşener'in kapısına dayandı!

MHP Lideri Bahçeli'nin, İYİ Parti Lideri Akşener hakkındaki açıklamaları sonrası bir grup MHP'li, Akşener'in evinin önünde toplanıp, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı. Gruba sert tepki gösteren Akşener, sosyal medyadan Bahçeli'ye, "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz." dedi

Ülkücüler, Bahçeli ile tartışan Akşener'in kapısına dayandı!
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamalara, "Demirden korksak trene binmezdik" şeklinde yanıt verdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde MHP'li bir grup, Akşener'in evinin önünde toplanarak "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.
"BU HANIMEFENDİYE SON İHTARIM"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" açıklamaları sonrası bir grup MHP'li, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önüne gelerek, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.
"YÜREĞİN YETİYORSA GEL, BEKLERİZ"
Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz Devlet Bahçeli" dedi.

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