Ülkü Ocakları Genel Başkanı: Görünen o ki CHP ikazı anlamamış

ÜLKÜ Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Genel Başkanımızın haklı uyarılarını enine boyuna düşünmeden sosyal medyada bir saldırı başlatmakta kimsenin haddi değildir.

Ancak görünen o ki CHP ikazı anlamamış ve Liderimize laf yetiştirmeye hatta camiamızı töhmet altında bırakmaya gayret etmiştir” ifadelerinin kullanıldı.

Ateş’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Liderimiz Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalarla ilgili olarak sosyal medyada bir saldırı kampanyası düzenlenmekte olduğu görülmektedir. Her zamanki gibi kökü ve kökeni belli bazı odaklardan yönlendirilen bu saldırılarda, güya Genel başkanımızın Kılıçdaroğlu’na saldırıyı desteklediği, savunduğu savı ileri sürülmektedir.

Aklı kıt olana anlatmak, görmek istediği gibi görene göstermek zordur; ama yine de anlatalım, Genel Başkanımız saldırıdan memnuniyet duyulmasının mümkün olmadığını ve olayın her yönüyle araştırılması gerektiğini sarih bir şekilde ifade etmiştir.

Bunun yanında Liderimiz meselenin öteki boyutlarını da dikkate alan ve önemli ikazlar içeren bir açıklama yapmıştır. Kılıçdaroğlu’nun önlem almadan, HDP ile ittifakı bariz ortadayken, hassasiyetin çok yüksek olacağı belli olan şehit cenazesine katılması bir provokasyon değilse ahmaklıktır. Genel Başkanımızın haklı uyarılarını enine boyuna düşünmeden sosyal medyada bir saldırı başlatmakta kimsenin haddi değildir.

Ancak görünen o ki CHP ikazı anlamamış ve Liderimize laf yetiştirmeye hatta camiamızı töhmet altında bırakmaya gayret etmiştir. Bu hassas süreçte herkes ağzından çıkana dikkat etmelidir.

Ülkü Ocakları Liderine yapılacak saldırılara misliyle cevap verecektir. Sabrımız taşarsa öfkemiz sel olur. Bu tür olaylar arzu ettiğimiz gelişmeler değildir. Kimse sokağı ajite etmemelidir.”