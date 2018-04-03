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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda değişiklik yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın merkez teşkilat yapısında düzenlemeye gidildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda değişiklik yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın merkez teşkilat yapısında düzenlemeye gidildi

03 Nisan 2018 Salı 08:57
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda değişiklik yapıldı
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BAKANLAR Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 daire başkanlığı ve 10 şube müdürlüğü kuruldu.

Ayrıca, Bakanlık teşkilatındaki Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne bağlı bir daire başkanlığı ve 2 şube müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı 1 daire başkanlığı ve 2 şube müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bağlı 1 daire başkanlığı ve 1 şube müdürlüğü Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne bağlandı.

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UlaştırmaDenizcilikHaberleşme
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