Ulaştırma Bakanı'ndan çok konuşulacak "yeni havalimanı" itirafı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı ve yakın çevresinde özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde oluşan kötü hava şartları nedeniyle trafik akışında uzun süreli beklemeler, pas geçme ve devamında yaşanan "divert"ler gibi olumsuzluklar yaşanabildiğini belirtti. Turhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, 17 Mayıs 2019'da İstanbul Havalimanı'nda yaşanan pas geçme ve "divert"lerin (trafiklerin yedek meydana yönlendirilmeleri) nedeninin iniş hattında yaşanan oraj, şiddetli türbülans ve rüzgar kesmesi gibi meteorolojik olaylar olduğunu ifade etti.

"KÖTÜ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE OLUMSUZLUKLAR YAŞANABİLİR"

İstanbul Havalimanı için ilan edilmiş mevcut aletli alçalma usulleri açısından, ICAO kuralları uyarınca standartlara uyum anlamında herhangi bir eksiklik bulunmadığını bildiren Turhan, havalimanı ve yakın çevresinde özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde oluşan kötü hava şartları nedeniyle trafik akışında uzun süreli beklemeler, pas geçme ve devamında yaşanan "divert"ler gibi olumsuzluklar yaşanabildiğini vurguladı. Turhan, "Bu hadiselerin yaşandığı zaman dilimlerinde, ilgili hava trafik kontrol birimleri ile uçuş aşamasındaki pilotların, uçuş emniyeti ilkesinden taviz vermeden standart prosedürleri uygulamakla yükümlü olduklarının bilinmesinde fayda görülmektedir" ifadesini kullandı. İstanbul Havalimanı'nda yaşanan pas geçme sayılarının nisanda 59, Mayısta 89, haziran ayının ilk 15 gününde ise 31 olduğuna işaret eden Turhan, nisandaki 59 pas geçmenin 1'inin rüzgar kesmesi, mayıstaki 89 pas geçmenin 13'ünün rüzgar kesmesi, 6'sının türbülans, haziranın ilk 15 günlük diliminde yaşanan 31 pas geçmenin 1'inin rüzgar kesmesi ve 1'inin türbülans kaynaklı olduğunu belirtti. Turhan, 17 Mayıs 2019 tarihinde "11: 28 UTC-12: 30 UTC" saatleri arasında İstanbul Havalimanı iniş hattında yaşanan ve pilot raporlarına "şiddetli türbülans ile rüzgar kesmesi" olarak yansıyan olumsuz meteorolojik olaylar nedeniyle 8 adet trafiğin aralıklı olarak pas geçtiğini kaydetti.

"TOPLAM 13 UÇUŞ 'DIVERT' ETTİ"

İstanbul Havalimanı kullanıma açıldığı günden itibaren meteorolojik şartlar nedeniyle toplam 13 uçuşun "divert" ettiğini anlatan Turhan, şu bilgileri verdi: "Bu aşamada uçuşların özellikle olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle 'divert' etmelerinin, yurt dışındaki örneklerine de bakıldığında, karşılaşılan normal bir durum olduğunun bilinmesinde fayda görülmektedir. 24 Mayıs 2019'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle bir günde 14 uçuş, iniş gerçekleştiremeyerek 'divert' etmiştir. 17 Mayıs 2019'da olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle yaşanan yoğun beklemeler neticesinde, İstanbul Havalimanı yerine yedek meydanlara 'divert' eden trafik sayısı toplam 8 olup, 5'i yurt dışından İstanbul Havalimanı'na geliştir. İstanbul Havalimanı kullanıma açıldığı günden itibaren yakıt kritiği rapor eden bir trafik olmamıştır. Diğer taraftan proje alanının seçilmesinde, planlanan alanın denize yakın oluşu, bu büyüklükte bir proje alanı için kamulaştırma maliyetinin oldukça düşük olması, şehir merkezine yakın olması ve Atatürk Havalimanı'nın güncel kapasiteyi karşılayamaması en önemli unsurlar arasındadır. Seçilen yerde maden ocakları, kum ve kil ocaklarının bulunduğu, bu nedenle de kamu dışında başka bir yatırım veya yerleşimin de kolay olamayacağı değerlendirildiği gibi, söz konusu bölgenin aynı zamanda ıslah edilerek ekonomiye kazandırılması da önemli bir husustur. Ayrıca, ICAO ve Annex-14 kriterleri çerçevesinde meteorolojik, topografik ve seyrüsefer koşullar göz önünde bulundurularak yer tespiti yapılmış ve projeleri hazırlanmıştır."