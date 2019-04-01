Uğur Dündar depremi! "Haksızlık yapılıyor" deyip istifayı bastı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de istifa depremi yaşandı. Usta gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından attığı mesajla, Halk TV'den istifa ettiğini duyurdu.

"BU HAKSIZLIĞA KARŞI ÇIKIYORUM"

Dündar mesajında, "Halk Televizyonu'nu bugünlere getiren ekipten Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel'in işlerine son verilmiş! Bu haksızlığa karşı çıkıyor ve 6 yıldır tek kuruş almadan program yaptığım Halk TV'den ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

KANALDA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Uğur Dündar'ın bu tepki istifası, Halk TV'de deprem etkisi yarattı.

İşte Dündar'ın o paylaşımı;