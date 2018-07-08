AİLESİYLE birlikte Amanos Dağları’nın eteklerinde yer alan Hassa’nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynağın bulunduğu bölgede kayboldu. Kaçırılmış olma ihtimali de değerlendirilen Ufuk’u arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.apılan arama çalışması sonucCunda Amanos dağlarında, aramaların 8’inci gününde, bugün öğle saatlerinde kayıp Ufuk’un cansız bedeni bulundu.Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 15:46
Ufuk Tatar’dan 8 gün sonra acı haber geldi! Hatay’da korkulan oldu
Hatay'ın Hassa ilçesinde 1 Temmuz günü kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6), 8'inci günde cansız bedeni bulundu. Ufuk Tatar'ın ölüm haberi akıllara Ağrı'da bayramda kaybolduktan 18 gün sonra 2 Temmuz'da ölü olarak bulunan minik Leyla'yı getirdi.
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