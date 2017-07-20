Üçüncü kattan düşen diyetisyen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

OLAY dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur Gazi cami Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında ikamet eden diyetisyen Raşit Gökmenoğlu (28) biranda balkondan yere düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verirken, ekipler gelen kalbi duran diyetisyene sağlıkçı arkadaşları tarafından kalp masajı yapıldı. Çocuğunu hareketsiz halde yerde gören annesi sinir krizleri geçirirken yakıları gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin kısa sürede ulaştığı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç diyetisyen kurtarılamadı.Diyetisyenin ataması yapılmadığı için bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.