Ücretsiz Sinan Akçıl konseri

AYDIN'IN Söke ilçesindeki Novada Outlet Söke, Gökhan Keser ile başlayan 5'inci yıl konser serisinde bu hafta pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl'ı ağırlıyor. 22 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de açık havada başlayacak konser ücretsiz gerçekleşecek.

Etkinlikler kapsamında 30 Temmuz Pazar günü ise Buray hayranlarıyla buluşacak. Konser serisi 5 Ağustos Cumartesi günü Cem Belevi, 13 Ağustos Pazar günü Evrencan Gündüz, 26 Ağustos Cumartesi günü ise Fatma Turgut ile devam edecek.