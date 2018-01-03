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Ücretsiz izne ayrılıp Pensilvanya'da nöbet tutmuşlar!

Kars'ta, FETÖ "mahrem imam yapılanması"nda yer aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski emniyet amiri E.Ü, geçmişte Türkiye'de görev yapan cemaat mensubu bazı polislerin ücretsiz izne ayrılıp ABD'ye giderek örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde nöbet tuttuğunu itiraf etti

Ücretsiz izne ayrılıp Pensilvanya'da nöbet tutmuşlar!

Kars'ta, FETÖ "mahrem imam yapılanması"nda yer aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski emniyet amiri E.Ü, geçmişte Türkiye'de görev yapan cemaat mensubu bazı polislerin ücretsiz izne ayrılıp ABD'ye giderek örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde nöbet tuttuğunu itiraf etti

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:45
Ücretsiz izne ayrılıp Pensilvanya'da nöbet tutmuşlar!
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KARS Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet  Müdürlüğündeki mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu, İl  Emniyet Müdürlüğünde görevli iken meslekten ihraç edilip hakkında "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan  ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü, örgüte ilişkin önemli bilgiler verdi.
 Mahkemece kabul edilen davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen  E.Ü, 2010 yılında misyon koruma sınavına girdiğini anlatarak, "Bu dönemde kod  ismi 'Alper' olan kişi, bizim misyon koruma sınavına girmemizi ve misyon korumaya  gitmemizi istemiyordu. 'Cemaate yakın birisini koruyabilirseniz gidin, yoksa  bulunduğunuz yerde kalın' dedi." diye konuştu. E.Ü, buna rağmen girdiği misyon koruma sınavını kazandığını ancak  cemaat mensuplarından tepki aldığını belirterek, "Ben sınavı kazanınca 'Alper'  bana tepki gösterdi. Ben misyon koruma için Kuveyt, Arnavutluk ve Kosova'yı  tercih ettim. Aynı dönemde eşimin rahatsızlığı vardı, eğimin rahatsızlığıyla  ilgili rapor tercihimi dosyaya ekledim. Bunun üzerine tercihim dışında ABD'deki  Boston Türk Başkonsolosluğunda görevlendirildim." dedi.
 
  ABD'ye ilk gittiği dönemde kafelerde cemaat mensuplarıyla tanıştığını  ve dini sohbetler yaptıklarını beyan eden E.Ü, şunları kaydetti: "Dini sohbetler sonunda Nuh G, isimli şahıs bana 'Başkonsoloslukta  önemli bir konu veya gelişme olup olmadığını veya başkonsolosun nasıl birisi  olduğunu sorar, birtakım bilgiler almaya çalışırdı. Nuh G, ByLock isimli  uygulamayı indirmemi istedi. Bana cemaatten gelen talimata göre tüm  haberleşmelerin ByLock uygulaması üzerinden yapılacağını, hadis, ayet ve dini  içerikli bilgiler göndereceğini, önemli gelişmelerin de bu uygulamadan  iletilebileceğini söyledi. ByLock indirdikten sonra birbirimizi kişi listesine  ekledik."
 
ÜCRETSİZİN İZNE AYRILIP ORAYA GİTMİŞLER!
 
 ABD'de bulunduğu dönemde örgütün elebaşı Gülen'in malikanesinin yer  aldığı Pensilvanya'ya ziyaretlerde bulunduğunu anlatan E.Ü, burada anlam  veremediği olaylarla karşılaştığını vurguladı. E.Ü, söz konusu dönemde Gülen'in malikanesinde Türkiye'den giden örgüt  mensubu polislerin görev yaptığını dile getirerek, şunlara aktardı:
 
 "Gülen'in, Pensilvanya eyaletindeki çiftliğe benzer malikanesine Mayıs  2015'te son gidişimde yerleşkenin ana binasının girişine bir güvenlik kapısı  kurulduğunu gözlemledim. Cemaatin üst sorumlularından Suray D, bana 'Gülen'in  malikanesinin güvenlik noktasındaki iki erkek görevli, Türkiye'de görev yapan  cemaat mensubu polis memurları. Ücretsiz izin alıp buraya nöbet tutmaya geldiler'  dedi. Pensilvanya ziyaretimde Türkiye'deki örgüt mensuplarının önemli şahıslarını  da burada görmüştüm."  Sanık E.Ü'nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kars 2. Ağır Ceza  Mahkemesinde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
KarsFetöFetullah GülenPensilvanya
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