Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Üçok: İsim isim biliyoruz, hepsi FETÖ'cü

TSK'da FETÖ'nün Işık Evleri yapılanmasını soruşturmasıyla tanınan dönemin Hava Kuvvetleri Başsavcısı Ahmet Zeki Üçok'un, FETÖ'den tutuklanan yardımcısı Özgür Tüfekçi'yle ilgili ifadesi alındı

Üçok: İsim isim biliyoruz, hepsi FETÖ'cü

TSK'da FETÖ'nün Işık Evleri yapılanmasını soruşturmasıyla tanınan dönemin Hava Kuvvetleri Başsavcısı Ahmet Zeki Üçok'un, FETÖ'den tutuklanan yardımcısı Özgür Tüfekçi'yle ilgili ifadesi alındı

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:56
Üçok: İsim isim biliyoruz, hepsi FETÖ'cü
banner404

3 ASTSUBAY ve bunlardan sorumlu 4 sivil örgüt ağabeyiyle ilgili yakalama kararı yazdıktan sonra sivillerin Azerbaycan'a kaçtığını söyleyen Üçok, bu yakalama kararından kendisi dışında sadece askeri başsavcıyken yardımcısı olan Özgür Tüfekçi ve yazı işleri müdürü Şafak Canlı'nın bilgisi olduğunu söyledi.
 
ÖZ TUTUKLATMIŞTI
"Yardımcımın FETÖ üyesi olduğu kanaatindeyim" diyen Üçok, Şafak Canlı'nın ise şu an emekli olduğunu ve hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını kaydetti. Ahmet Zeki Üçok 2009'da Hava Kuvvetleri'nde başsavcı olarak FETÖ'nün Işık Evleri yapılanmasını soruştururken tutuklanmıştı. Sahte çürük çetesi ve Balyoz davalarında yargılanan Üçok'u, firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz, Ergenekon soruşturmasından da tutuklatmıştı.
'DARBECİLERİ İSİM İSİM BİLİYORUZ HEPSİ DE ÖRGÜT ÜYESİ'
Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, Fetullah Gülen'in "Darbeyi Atatürkçü ve laik subaylar yaptı, bizim ilgimiz yok" yalanlarına da sert tepki gösterdi. TSK'daki FETÖ yapılanmasını 30 yıldır araştıran Üçok,  yaptığı açıklamalarda "Darbeye katılanları isim isim biliyoruz hepsi FETÖ'cü" dedi. Üçok şöyle konuştu: "Gülen bu yalanlarla uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Genelkurmay da araştırdı biz de araştırdık. Darbeye katılanların tamamı FETÖ'cü. Zaten biz bu isimleri darbe girişiminden önce deşifre etmiştik. Gülen 16 Temmuz'da da benzeri açıklamalar yapmıştı. Yalanlarına kendisi de çevresindekiler de inanmıyor ama maalesef uluslararası medyada yer bulabiliyor. Michael Rubin gibi FETÖ'nün ve Pentagon'un tetikçileri de bu yalanı yaygınlaştırıyor."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.07.2017 10:55
Anahtar Kelimeler:
FetöŞafak CanlıTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim