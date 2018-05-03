Uçakta sarhoş yolcu krizi

PC1721 sefer sayılı Kiev-İstanbul seferini yapacak olan TC-CPA kuyruk tescilli Boeing B737-800 tipi Pegasus Havayolları uçağı Ankara'ya gelmek üzere Kiev Zhuliany Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Uçuşun son 20 dakikasında Türk olduğu iddia edilen sarhoş bir yolcu, Ukraynalı bir yolcu ile tartışmaya başladı. Ayakta alkolün etkisi ile de yerinde durmakta güçlük çeken yolcu daha sonra diğer yolcularla da sözlü tartışamaya girdi.
O anları kaydeden bir yolcu ise görüntüyor sosyal medya hesabından paylaştı. Sarhoş yolcunun inişten kısa bir süre önce acil çıkış kapısını açmaya çalıştığını ifade etti.
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