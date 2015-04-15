Uçakların telsiz frekansına ’radyo’ karıştı

Atatürk Havalimanına iniş için hazırlanan bir uçağın telsiz frekansına radyo sesi karışması üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı uçuş kulesini uyardı. Pilot ile hava trafik kontrolörü arasında müzik yayını ile ilgili diyaloglar ses kaydına yansıdı.

Pilot ile kontrolör arasında şu konuşma geçti:

Pilot: Efendim, kanalınızda radyo sesi dinleyen var mı acaba? Bilmiyorum ama ben radyo sesi duyuyorum devamlı.

Daha önce de telsiz frekansına arabesk yayını karışmıştı".