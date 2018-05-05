Uçağın motorundan kıvılcım çıkınca yolcular tahliye edildi

ALINAN bilgiye göre, saat 20.25 sularında, Erzurum Havalimanı 'ndan İstanbul'daki Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motor bölümünden kıvılcım çıktı.

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