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Uçağın motorundan kıvılcım çıkınca yolcular tahliye edildi

Erzurum Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir uçağın motor kısmından kıvılcım çıkması üzerine uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Uçağın motorundan kıvılcım çıkınca yolcular tahliye edildi

Erzurum Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir uçağın motor kısmından kıvılcım çıkması üzerine uçaktaki yolcular tahliye edildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 23:35
Uçağın motorundan kıvılcım çıkınca yolcular tahliye edildi
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ALINAN bilgiye göre, saat 20.25 sularında, Erzurum Havalimanı'ndan  İstanbul'daki Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa  hazırlanan bir yolcu uçağının motor bölümünden kıvılcım çıktı.

Durumu fark eden pilotun motorları durdurmasının ardından uçaktaki  yolcular görevlilerce tahliye edildi.

Motor kısmındaki kıvılcımlara ise havalimanı itfaiye görevlilerince  kısa sürede müdahale edildi.

Tahliye edilen uçaktaki bazı yolcuların olay sebebiyle endişe yaşadığı  belirtildi.

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Erzurum HavalimanıUçağın Motorundan Kıvılcım çıkınca
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