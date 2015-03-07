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Üç bakan istifa etti! İşte yeni bakanlar

Bakanların atanmasına ilişkin işlem, Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte yeni bakanların isimleri

Üç bakan istifa etti! İşte yeni bakanlar

Bakanların atanmasına ilişkin işlem, Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte yeni bakanların isimleri

07 Mart 2015 Cumartesi 10:20
Üç bakan istifa etti! İşte yeni bakanlar
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ADALET, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının atanmasına ilişkin işlem, Resmi gazete’de yayımlandı. Buna göre Anayasa’nın 114. maddesi uyarınca 7 Mart 2015’ten geçerli olmak üzere görevlerinden ayrılan Adalet Bakanı bekir bozdağ’ın yerine Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ’nın yerine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sebahattin Öztürk, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın yerine de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Feridun Bilgin atandı.



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Son Güncelleme: 07.03.2015 09:21
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