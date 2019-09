UBER’e erişimin engellemesi davasında bilirkişi kararını verdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e açtığı davada, haksız rekabetin tespiti için istenen bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, UBER'e bağlı olup taşımacılık yapan araçların vergi mükellefi oldukları, e-fatura düzenleyerek vergi beyanında bulundukları ve her hizmetin faturası kesilerek kredi kartı veya nakit olarak tahsil edildiği tespitine yer verildi.

Raporda, "Taksi hizmeti ile UBER XL hizmeti arasında ulaştırma ve taşıma açısından anlamlı bir fark tespit edilmediği" belirtilerek "Uber'in özellikle Uber XL D2 operatörleri bakımından ve fiili uygulama açısından ele alındığında, bunlar için müşteri bulma için olmazsa olmaz nitelik taşıdığı, dolayısıyla uygulamanın salt bilgi teknolojileri hizmeti olarak nitelendirilemeyeceği, taşımacılık ile bilgi teknolojileri hizmeti kombinasyonu bağlamında taşımacılık sektörü içinde de değerlendirilebileceği, sektör bilirkişisinin de değindiği üzere D2 operatörlerinin taksicilik hizmeti gibi kullanıldığı, bunun ise açıkça yetki belgesini, amacı dışında kullanma ve başkasını faaliyetlerinden yararlandırma şeklinde ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği, bunun da TK M. 55/1-e anlamında iş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet oluşturacağı" ibarelerine yer verildi.



TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI EYÜP AKSU: "RAPORLAR LEHİMİZE"



Raporu değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Uber'e karşı açtığımız davada mahkemenin tayin ettiği bilirkişilerin hazırladığı rapor mahkeme başkanlığına teslim edildi. Rapor sonucunda UBER'in haksız rekabet yaptığı tespit edilmiş durumda. Raporlar lehimize. Söz verdiğimiz üzere her türlü korsan bitecek. Nitekim diğer yanda ekmeğinden kısıp plaka satın almış taksi sahipleri ve o taksilerde çalışan 50 bin şoför var. Sektörümüzden 250 bin kişi ekmek yiyor. Elbette ki sektörümüzü elbirliği ile temizleyeceğiz ama hiç kimseye de kuruma da oluşuma da yem etmeyeceğiz"dedi.



DAVA 16 EKİM'DE GÖRÜLECEK



İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ve davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. Holding BV, Uber B.V., Uber Technologies Inc. şirketleri arasındaki dava, 16 Ekim tarihinde görülecek.