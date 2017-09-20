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Twitter’da en çok talep Türkiye’den geliyor

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen "terörü öven paylaşımlar" tartışması tekrar alevlendi. Twitter, yılın ilk yarısında aşırı radikal teröristlere ve uygunsuz mesajlara savaş açtığını söylerken, en çok tweet silinme isteğinin ise Türkiye'den geldiğini duyurdu

Twitter’da en çok talep Türkiye’den geliyor

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen "terörü öven paylaşımlar" tartışması tekrar alevlendi. Twitter, yılın ilk yarısında aşırı radikal teröristlere ve uygunsuz mesajlara savaş açtığını söylerken, en çok tweet silinme isteğinin ise Türkiye'den geldiğini duyurdu

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:45
Twitter’da en çok talep Türkiye’den geliyor
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SON dönemde ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere birçok hükümet Twitter, Facebook ve Alphabet’in Google’ına taleplerde bulunuyordu. Terörü öven ve destekleyen içeriklere karşı bir adım atılmasını isteyen devletlere Twitter’dan yanıt geldi.

Twitter, dün hesap ve tweet silme istatistiklerini yayınladı. Twitter’ın rakamlarına göre 299.649 hesap “terörizmi övdüğü” gerekçesiyle silerken, bu rakam geçen senekine oranla %20 daha az.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump da “Teröristlerin en büyük yardımcısı internet” ifadesini kullanmıştı.

Reuters’ın haberine göre en çok tweet silme talebi Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya’dan geldi. Verilere göre Türkiye’nin içerikleri kaldırma konusunda en aktif ülke olduğu kaydedilirken, dünya genelindeki taleplerin %45’inin Türkiye’den geldiği belirtildi.

Twitter, yaptığı açıklamada 2017’nin ilk yarısında Ankara tarafından 8 talep geldiği ve buna rağmen Twitter’ın bunları, “Siyasi ve gazetecilik doğası gereği” kaldırmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TwitterTweetSilmeTalebi
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