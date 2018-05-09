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Twitter'daki 'TAMAM' furyasına AK Parti'den ilk tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medyada kullanılan 'TAMAM' mesajlarına tepki gösterdi ve 'Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz' dedi

Twitter'daki 'TAMAM' furyasına AK Parti'den ilk tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medyada kullanılan 'TAMAM' mesajlarına tepki gösterdi ve 'Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz' dedi

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:46
Twitter'daki 'TAMAM' furyasına AK Parti'den ilk tepki
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında "Şayet bir gün milletimiz 'Tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesini kullandı. Bu ifadelerin ardından muhalefet liderleri başta olmak üzere sosyal medyada platformu Twitter'da 'TAMAM' etiketiyle yaklaşık 2 milyon mesaj atıldı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da bu mesajların 'FETÖ ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden' atıldığı görüşünü dile getirdi. Ünal, Twitter'dan şunları yazdı:

'ÇOĞU FETÖ VE PKK'NIN ETKİN OLDUĞU ÜLKELERDEN'

Cumhurbaşkanımıza FETÖ'nün, PKK'nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter'da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ' nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan'ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler.

Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi?

Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiMahir ünalSosyal Medya
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