Twitter'a 1 saat boyunca erişim sağlanamadı

KISA bir süre önce Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında yaşanan sorunun benzeri akşam saatlerinde Twitter'da da yaşandı. Twitter kullanıcıları, yaşanan sorun nedeniyle hesapları üzerinden paylaşım yapamadı ve Twitter'da yapılan paylaşımları görüntüleyemedi. Sorunun çözülemesinin ardından Twitter, resmi hesabından "bizi özlediniz mi?" paylaşımı yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren Twitter'a erişim sorununun dünya genelinde olduğu belirtildi. Yaşanan soruna ilişkin şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadesini kullandı.

Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadesine yer verdi.

Sorunun çözüldüğünü böyle duyurdu: Bizi özlediniz mi?

Sosyal medya platformu yaşanan teknik sorunun çözüldüğünü, resmi hesabından esprili açıklamayla duyurdu. Twitter'dan, "bizi özlediniz mi?" (miss us?) paylaşımı yapıldı. Kullanıcılar paylaşıma eğlenceli yorumlarla karşılık verirken, gönderi yaklaşık 65 bin kez beğenildi.