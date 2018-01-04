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Tüyler ürperten olay! Bu halde bulundular...

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Tüyler ürperten olay! Bu halde bulundular...

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

04 Ocak 2018 Perşembe 07:42
Tüyler ürperten olay! Bu halde bulundular...
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İLÇE  girişinde Tuncer Kütük'ün (27) kullandığı seyir halindeki 68 BM  327 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş  açıldı.
 Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık  ekipleri, sürücü ve yanında bulunan Mediha Akdağ'ın (50) hayatını kaybettiğini  belirledi.Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki  incelemesinin ardından Kütük ve Akdağ'ın cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma  Hastanesi morguna kaldırıldı.
  Ekiplerin, kaçan saldırgan ya da saldırganların bulunması için  başlattığı çalışma sürüyor.

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