Tüyler ürperten olay! Bu halde bulundular...

İLÇE girişinde Tuncer Kütük'ün (27) kullandığı seyir halindeki 68 BM 327 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve yanında bulunan Mediha Akdağ'ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kütük ve Akdağ'ın cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerin, kaçan saldırgan ya da saldırganların bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.
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