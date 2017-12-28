TÜYAP hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TÜYAP hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından, TÜYAP’ta 2014’ten sonra 2016 FETÖ terör örgütünün darbe girişimine kadar, FETÖ terör örgünün ticari cemiyet kuruluşu olan TUSKON’un birçok toplantılarına, fuarlarına ve kongrelerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı