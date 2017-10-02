Tutuklu yarbayın eşi derdini anlattı

ERZURUM'A gelen tüm liderlerle bir yolunu bulup görüşen ve yardım isteyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, eşinin suçsuz olduğunu öne sürdü. 30 Eylül cumartesi günü Erzurum’a gelen ve İl Danışma Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevresindeki korumaları aşamayınca görüşemeyen Kayacı, açılış törenin yapılacağı alana gitti. Nafize Kayacı, Erdoğan, gelip koltuğuna oturduğu sırada hemen karşısındaki ağaca tırmandı ve “Yanınıza gelmek istiyorum” diye seslendi. Erdoğan, Kayacı’nın yanine getirilmesi talimatı verdi. Ağaçtan inerken kollarını yaralayan Nazife Kayacı yanındaki 12 yaşındaki oğlu Burak ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına gidip eşinin suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması için yardım istediğini anlattı. Nazife Kayacı, “Benim eşim terörist değil. Bu yapı ile yakından ve uzaktan hiçbir alakamız yok. 18 Ağustos’ta ilk mahkememiz oldu. Savcı eşimin tahliyesini istemesine rağmen hakim bırakmadı” dedi. Erdoğan Kayacı’nın oğlu Burak’ı öperek oyuncak verdi ve konuya baktıracağını söyledi.