Tutuklu SAT'çının evine düzenlenen operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri(TSK), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Astsubay Üstçavuş Levent Özcan'a zimmetli silah ve mühimmatın yerinde olmadığı bilgisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. Tutuklu SATçının evine düzenlenen operasyonun görüntüsü ortaya çıktı Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açığa alındıktan sonra firari olarak aranırken, yakalanarak tutuklanan Özcan'ın Ümraniye'deki evinde arama yaptı. Evin bodrum katındaki gizli bölmede silahlara ulaşıldı. İki çanta içerisinde 2 adet Colt M4 uzun namlulu silah, 2 MP5 uzun namlulu yakın muharebe silahı, 2 tabanca, 4 çelik yelek, askeri malzemeler ve farklı çaplarda 530 mermi ele geçirildi.Ele geçen silah ve malzemelere Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sergilenirken, soruşturumayı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü devraldı. Silahların 15 Temmuz darbe girişiminde ya da farklı bir olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alındı.
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