Tutuklandıktan sonraki ilk sözleri: Yere batsın Emrah Serbes

BEHZAT Ç. kitaplarının yazarı, senarist Emrah Serbes, 22 Eylül'de İzmir'de baba ile kızının hayatını kaybettiği trafik kazasını kendisinin yaptığına dair sosyal medya hesabından itiraf içeren bir paylaşımda bulundu. İzmir Torbalı Adliyesine gelip teslim olan Serbes, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

22 Eylül tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada, İzmir istikametinden Aydın yönüne seyir halinde olan 34 NT 5005 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ile 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes, 22 Eylül tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen ve bir baba-kızın yaşamını yitirdiği trafik kazasını kendisinin yaptığını belirterek bugün twitter hesabından itirafta bulundu. İtirafın ardından İzmir Torbalı Adliyesine gelip teslim olan Serbes, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YERE BATSIN EMRAH SERBES"

Adliye çıkışında konuşan ünlü senarist Emrah Serbes, kazada yakınlarını kaybedenlerden özür dileyerek, "Hiçbir şey bir genç kızın hayatı etmez. Yere batsın Emrah Serbes. Benim adım Emrah Serbes, sonum da 'T' yok, bundan sonra sonumda hiçbir şey yok. Ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım. Keşke ben ölseydim o kazada. Özür diliyorum herkesten" diye konuştu.

Jandarma aracına bindirilen Emrah Serbes, Torbalı Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.