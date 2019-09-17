Tutuklanan belediye başkanının yerine kayyum atandı
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 7 sivilin yaşamını yitirdiği 10 kişinin de yaralandığı Kulp saldırısı sonrası tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Emin Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı.
DİYARBAKIR'IN Kulp ilçesindeki 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmasının ardından, Kulp Belediye Başkanlığı için Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak görevlendirildi.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturmada HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmıştı. Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.
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