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TUSKON Davası'nın ikinci duruşması başladı

Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü'nün de bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası davasının ikinci duruşması başladı

TUSKON Davası'nın ikinci duruşması başladı

Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü'nün de bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası davasının ikinci duruşması başladı

24 Ekim 2017 Salı 13:24
TUSKON Davası'nın ikinci duruşması başladı
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İSTANBUL 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ikinci duruşmasına 28'i tutuklu 32'si tutuksuz toplam 60 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşma tutuklu sanık Ahmet Şener Güleç'in sorgusu ile sürüyor. 
 
İDDİANAMEDEN
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
 
İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla  kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca "Özel belgede sahtecilik" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Şener GüleçFetullah GülenTuskonKadir Topbaş
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