TÜSİAD'dan vize krizi açıklaması

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, ABDnin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı, "son derece talihsiz bir gelişme" olarak yorumlanırken, Türkiye ile ABDnin, siyasal, ekonomik ve tarihi açıdan güçlü ve köklü bağlara sahip olduğunu belirtildi.



Açıklamada, NATO müttefikliği çerçevesinde bölgesel ve küresel istikrar açısından iki ülke arasıdaki ilişkilerin belirleyici olduğu ifade edildi ve şöyle denildi:



"Dün gece başlayan vize krizini itidal içinde çözecek diplomatik süreçler bir an evvel başlatılmalıdır. Uluslararası ilişkilerde müttefik ülkeler arasında, belirli konular üzerinde anlaşmazlık ya da öncelik farklılıklarının bulunması doğaldır. Ancak bu anlaşmazlık ve farklılıklar, sağduyulu diplomasi ile çözüme kavuşturulmalıdır.



"ABD Büyükelçiliği tarafından alınan bu karar ve mütekabiliyet ilkesinin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların esas sorumlusu olmayan vatandaşlar ve de ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ilişkiler zarar görecektir.



"Bu krizin ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir."