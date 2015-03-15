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'Türk'ün ne kadar varsa, Kürt'ün de o kadar var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de toplu açılış töreninde halka seslendi.

'Türk'ün ne kadar varsa, Kürt'ün de o kadar var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de toplu açılış töreninde halka seslendi.

15 Mart 2015 Pazar 16:34
'Türk'ün ne kadar varsa, Kürt'ün de o kadar var'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle: Onlar Müslümanları öldürebilir. Biz her zaman mağdurların yanında olacağız. Bizim medeniyetimizin olduğu yerde soykırım da olamaz, ırkçılık da olamaz. Bizim medeniyetimizin olduğu hiçbir yerde DAEŞ olamaz, Boko Haram olamaz. Bu ülkede hiçbir zaman Kürt diye bir sorunumuz olmadı. Ama kasıtlı olarak gündemde tutuyorlar.  Türk vatandaşımın ne kadar sorunu varsa Kürt vatandaşımın da o kadar sorunu var. Türkiye’yi yıllardır Kürt sorunuyla meşgul ediyorlar. Bu nedenle 40 bin kişi katlediyorlar. Hakkari Havalimanı’nı onlara rağmen, bölücü terör örgütüne rağmen yapacağız. İstemeseler de yapacağız. Batı’da ne varsa Doğu’da o olacak. Asimilasyon politikalarını yıktık. Biz 80 milyonun tamamını Allah için sevdik. Kürt sorunu diye bir şey yok. Bize siyasi Kürtçülük yapmayın. Yeni Türkiye’ye, yeni anayasaya hazır mıyız? Başkanlık sistemine hazır mıyız? İşte bütün bunlar için yapılacak çalışma 400 vekil. Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilirse o zaman mesafe kat edebiliriz.  400 milletvekili ile yeni Türkiye’nin temelleri atılsın. Yeni anayasa yapılsın ki başkanlık sistemine geçilsin. Yeni Türkiye ve yeni anayasa için çok farklı bir yürüyüş yapmamız lazım. Değişen dünyada Türkiye’nin yerinde kalması düşünülemez. Şimdi yeni Türkiye’yi inşa etmenin zamanı. Eski Türkiye alışkanlıkları ile birlikte geride kaldı. Ben diyorum ki gelin bu yorgun sistemi değiştirelim. Yeni Türkiye yolunda yeni bir anayasa yapalım ve başkanlık sistemine geçelim. Başkanlık sisteminde denetim mekanizması mevcut sistemden daha güçlü. Muhalefet başkanlık sistemini istemiyor. Başkanlık sisteminde milletin karşısına çıkıp projelerini anlatma ve sonrasında hesap verme var. Ben sıradan cumhurbaşkanı olmadığımız ilk günden söylemiştim. 7 Haziran seçimleri ülkemiz için büyük bir fırsat.
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Son Güncelleme: 15.03.2015 14:43
Anahtar Kelimeler:
HalkBalıkesirGündemTürkiyeCumhurbaşkanıErdoğan
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