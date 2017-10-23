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TÜRKSAT baskını davasında 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 17 kişinin yargılandığı davada, sanıklara, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Asker sanıklar ayrıca, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

TÜRKSAT baskını davasında 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 17 kişinin yargılandığı davada, sanıklara, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Asker sanıklar ayrıca, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:49
TÜRKSAT baskını davasında 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada, 4 firari sanığın dosyası ayrılırken, diğer sanıklara, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Asker sanıklar da TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) eski personelleri Eray Uçkun, İbrahim Altınok, Melih Varol, Mustafa Altunay, Mesut Sancak, Fatih Arslan, Ersan Kuluçlu, Osman Kemal Küçük ile sivil sanıklar Aydın Yavuz, Birol Baki, Burhan Güneş, Salih Mehmet Dağköy ve Uğur Özüdoğru ve avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜRKSAT'ın avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespitlerinin ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, sanıklardan Eray Uçkun'un avukatının mezaret bildirerek duruşmaya katılmadığını açıkladı. Heyet, duruşmanın karar aşamasında bulunması, sanığın ve avukatının esas hakkındaki savunmalarını yapmasını göz önüne alarak, avukatın mazeretini reddetti, duruşmaya devam kararı verdi. Ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Sanık Eray Uçkun, "Verilen emirlerle hareket ettim, vicdanım rahat, iki şehitten dolayı üzgünüm. Her şeyi mahkeme-i kübraya bırakıyorum." dedi.

Sivil sanık Birol Baki, "Işık cihazlarını üreten bir şirketin sahibi, iş adamıyım. Hiçbir örgüte üye değilim, beratımı istiyorum." savunmasını yaptı.

Müştekilerden sanıklara tepki

Asker sanıklardan Mustafa Altunay, "Vicdanım rahat. Mahkemenin adil bir yargılama yaptığına zerre kadar inancım yok. Mahkeme-i kübrada tekrar görüşeceğiz.", Osman Kemal Küçük'ün ise "Hakkın adaleti asla şaşmaz, vicdanım rahat, yattığımda çok rahat uyuyorum. Yattıklarında rahat uyuyamayanlar düşünsün. Vereceğiniz karar asla bir son değildir, belki de başlangıçtır. Herkes beklesin ve görsün." şeklindeki son sözleri salondaki müştekilerin tepkisine neden oldu.

Diğer sanıklar da son sözlerinde beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Salon boşaltıldı

Karar açıklanmadan önce duruşma salonunda, TÜRKSAT çalışanları ve müştekiler ile bazı sanık yakınları arasında sözlü gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerinin araya girmesinin ardından salon boşaltıldı.

Karar

Son sözlerin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, 4 Nisan 2017'de başlayan yargılamada heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada firari sanıklar eski ÖKK personeli üsteğmenler Tayfun Karaöz, Ergün Özyurt, İsmail Donat ile eski astsubay İbrahim Yılmazbaş'ın dosyası ayrıldı.

Diğer 13 sanığa, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca asker sanıklar hakkında, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetöTürksat
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