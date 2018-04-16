Türkler yapay zekaya güvende birinci



PARANIZI kime emanet edersiniz sorusunun Türkiye'de karşılığı bazen Çiftlik Bank gibi saadet zincirleri olabiliyor. Ancak her zaman da yanlış tercihler yapılmıyor. 'Paranızı yapay zekaya ve makineye paranızı emanet eder misiniz?' sorusuna Avrupa genelinde en yüksek oranda olumlu yanıt verenler Türkler çıktı. ING Bank'ın 15 ülkede (13 Avrupa ülkesi ile ABD ve Avustralya) 14 bin 562 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmada sorduğu yapay zekaya güvenenlerin oranı Türkiye'de yüzde 28 ile en yüksek oran oldu. İkinci sırada yüzde 22 ile ABD ve üçüncü sırada da yüzde 18 ile Romanya yer aldı. Burada Avrupa ortalaması ise yüzde 13. Bankacılıkta teknoloji kullanımında Avrupa'dan hızlı gelişen Türkiye'de mobil bankacılıktaki hızlı artış bunun en önemli nedenlerinden. Avrupa genelinde akıllı telefon kullananların yüzde 57'si en az bir kez mobil uygulama ile bankasında işlem yapmış gözüküyor. Türkiye'de ise Bankalar Birliği Aralık 2017 verilerine göre şu anda aktif olarak dijital kanalları kullananların sayısı 33 milyon. Daha da önemlisi bu rakamın içindeki sadece mobil bankacılık kullananların sayısı 21 milyon 500 bin kişi. Türk kullanıcıların mobil cihazlarını bu kadar çok kullanmasının sebebi ise 'rahatlık'. Hollanda ve Türkiye'deki kullanıcılar mobil uygulamayı kullanma nedenleri olarak yüzde 68 gibi yüksek bir oranda 'rahatlığı nedeniyle' cevabını verdi.

"SON SÖZÜ BEN SÖYLERİM"

Ancak yine bir başka soruda robot danışmana güvense bile Türkler 'son sözü ben söylerim' diyor. Burada da oran yüzde 40 ile yine Avrupa'nın en yükseği Türk kullanıcılarda. Türkiye'yi Romanya ve Polonya takip ediyor. Romanya'da oran yüzde 38 olurken, Polonya'da yüzde 33 düzeyinde. Aile veya arkadaşa güvende de Türkler yine ilk sırada. "Paranıza yatırım için tavsiye alırken kime en çok güvenirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda Türklerin yüzde 20'si 'aile veya arkadaş' cevabını verdi. ABD'de de bu oran yüzde 20. En iyi ikinci oran ise yüzde 17 ile Avustralya ve Romanya'da.