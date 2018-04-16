"Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" çıkışına Türkiye'den ilk tepki!

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert çıktı. Bozdağ, "Ne Rusya ne de ABD ile aynı hedefe koşuyoruz." dedi.
MACRON, NE DEMİŞTİ?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını söyledi.
Saldırının mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen Macron, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerini kullandı.
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