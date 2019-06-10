Türkkan'dan Ankara'yı sallayacak "Soylu" iddiası

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili bir iddia ortaya attı. Sosyal medyadan açıklama yapan Türkkan "Süleyman Soylu ile ilgili olarak 'Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor' şeklinde bazı görüşlere rastlıyorum" diye konuştu.

Lütfü Türkkan, kişisel Twitter hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair bir iddiayı takipçileriyle paylaştı.

İYİ Partili Türkkan'dan Süleyman Soylu iddiası: 'Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor' şeklinde görüşlere rastlıyorum

"ERDOĞAN'DAN SONRA ODUNLA KOVARLAR AK PARTİ'DEN"

Türkkan şunları yazdı:

"Süleyman Soylu ile ilgili olarak; "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde bazı görüşlere rastlıyorum. Ben de size bu cenah ile 40 yıldır hukuku olan bir siyasetçi olarak söylüyorum: Allah geçinden versin ama Erdoğan'dan sonra Soylu'yu odunla kovarlar AK Parti'den."