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Türkiye’yi ekonomi ile tehdit eden Trump, Erdoğan’la görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Erdoğan ve Trump Washington'da görüşecek.

GÜNDEM 08.10.2019, 15:34 08.10.2019, 15:54
Türkiye’yi ekonomi ile tehdit eden Trump, Erdoğan’la görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini ve bu ziyarette Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Türkiye'nin F-35 programının önemli ortağı olduğunu vurgulayan Trump, "Türkiye ABD'nin önemli bir ticaret ortağı ve NATO müttefikidir. İdlib'de pek çok insanın hayatını kurtarmamıza yardım eden bir anlaşma yaptı bizimle. Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etmiş, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

#ABD #Erdoğan #türkiye #trump
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