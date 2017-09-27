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Türkiye’nin Maldivleri yapılaşmaya mı açılacak?

Türkiye'nin en güzel göllerinden olan Burdur'daki Salda Gölü'nü ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un "Doğallığını kirletmeyecek şekilde turistik tesis yapılabilir" açıklaması, koruma altındaki gölün çevresinde "yapılaşma mı olacak" sorusunu akıllara getirdi

Türkiye’nin Maldivleri yapılaşmaya mı açılacak?

Türkiye'nin en güzel göllerinden olan Burdur'daki Salda Gölü'nü ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un "Doğallığını kirletmeyecek şekilde turistik tesis yapılabilir" açıklaması, koruma altındaki gölün çevresinde "yapılaşma mı olacak" sorusunu akıllara getirdi

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:19
Türkiye’nin Maldivleri yapılaşmaya mı açılacak?
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Kuzeyormanları.org’un haberine göre, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nü ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un açıklamaları gölle ilgili tartışma yarattı.

Gölün bu yaz 250 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Kurtulmuş, “Salda Gölü'nü çok fazla tesislerle, binalarla doldurmadan güzelliğini ve bakir halini korumak gerekir. Daha çok yerli turist ağırlayan Salda Gölü yabancı turist açısından da çok ciddi bir cazibe merkezi olabilir” dedi. Kurtulmuş’un gölle ilgili bu açıklamasına, gölün doğallığını kirletmeyecek şekilde turistik tesislerin yapılabileceğini de eklemesi akıllara “göl kıyısında yapılaşma mı olacak” sorusunu getirdi.

TÜRKİYE’NİN MALDİVLERİ…

Salda Gölü, turkuvaz rengi ve bembeyaz kumsallarıyla “Türkiye'nin Maldivleri” olarak anılıyor. Ancak, Devlet Su İşleri’nin gölü besleyen dereleri gölet yapması Salda’yı tehdit ediyor. Salda’nın kaynaklarını kurutan bu uygulamanın ardından bir de yapılaşma tehdidinin olması bölge halkının tepkisini çekiyor.

numankurtulmus


DOĞAL SİT ALANI OLARAK KORUMA ALTINDA

Tabiat Parkı ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Salda Gölü kıyılarında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Yeşilova Belediyesi'nin sorumluluğunda günübirlik kullanım alanı bulunuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü, bir süre önce Salda Gölü Tabiat Parkı bünyesindeki alanda restoran ve kafeterya gibi üniteleri de içeren bir karşılama merkezi inşaatına başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Salda GölüSaldaMaldivTürkiye
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