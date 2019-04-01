Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri bir hayli çekişmeli geçerken, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde sürpriz sonuçlar çıktı. Bu seçim aynı zamanda Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli'nin seçilmesiyle sonuçlandı. CHP'nin Avcılar adayı olan Hançerli, azmi ve kararlılığı ile bağımsız bir aday olsaydı bile gönülleri kazanacağını gösterdi. Yüzde 52 oyla seçilen Hançerli'nin ilk mesajı ise şöyle oldu: Size söz verdim,durmayacağım; size duyduğum hizmet aşkıyla her gün daha istekli, daha özverili çalışacağım