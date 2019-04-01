TÜRKİYE, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına kilitlenirken, resmi olmayan sonuçlar ilk engelli belediye başkanının seçildiğini gösterdi. CHP’nin Avcılar’daki adayı Turan Hançerli, yüzde 52 oyla belediye başkanı seçildi. Korkunç bir kaza sonrası iki elini de kaybeden Hançerli, ilk engelli belediye başkanı olarak Türkiye’nin siyasi tarihine adını yazdırdı. Avukat Turan Hançerli’nin sosyal medydan verdiği ilk mesajı ise şöyle oldu: Birlikte yürüdük. Yürüdükçe büyüdü sevgimiz; her eve, her insana ulaştı. Beklediğimiz bahar geldi. Size söz verdim, durmayacağım; size duyduğum hizmet aşkıyla her gün daha istekli, daha özverili çalışacağım. Hiç kimse “Turan Hançerli verdiği sözü tutmadı” demeyecek. Teşekkür ederim Avcılar!
Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli oldu
31 Mart Yerel Seçimleri bir hayli çekişmeli geçerken, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde sürpriz sonuçlar çıktı. Bu seçim aynı zamanda Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli'nin seçilmesiyle sonuçlandı. CHP'nin Avcılar adayı olan Hançerli, azmi ve kararlılığı ile bağımsız bir aday olsaydı bile gönülleri kazanacağını gösterdi. Yüzde 52 oyla seçilen Hançerli'nin ilk mesajı ise şöyle oldu: Size söz verdim,durmayacağım; size duyduğum hizmet aşkıyla her gün daha istekli, daha özverili çalışacağım