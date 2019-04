Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli oldu

TÜRKİYE, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına kilitlenirken, resmi olmayan sonuçlar ilk engelli belediye başkanının seçildiğini gösterdi. CHP’nin Avcılar’daki adayı Turan Hançerli, yüzde 52 oyla belediye başkanı seçildi. Korkunç bir kaza sonrası iki elini de kaybeden Hançerli, ilk engelli belediye başkanı olarak Türkiye’nin siyasi tarihine adını yazdırdı. Avukat Turan Hançerli’nin sosyal medydan verdiği ilk mesajı ise şöyle oldu: Birlikte yürüdük. Yürüdükçe büyüdü sevgimiz; her eve, her insana ulaştı. Beklediğimiz bahar geldi. Size söz verdim, durmayacağım; size duyduğum hizmet aşkıyla her gün daha istekli, daha özverili çalışacağım. Hiç kimse “Turan Hançerli verdiği sözü tutmadı” demeyecek. Teşekkür ederim Avcılar!