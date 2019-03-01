Türkiye’nin en zengin adamı belli oldu!

TÜRKİYE’nin en zengin insanı Erman Ilıcak’ın servetinin tutarı 3.8 milyar dolar olurken onu 3.7 milyar dolarla Murat Ülker izledi. Türkiye’nin en zengin üçüncü insanı 2.1 milyar dolar ile Hüsnü Özyeğin oldu. Özyeğin üçüncülüğü Osman Kibar ile paylaştı.

MİLYARDER SAYISI GERİLEDİ

Forbes 100’de geçen yıl dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Listedeki toplam servet düşüşü 21.5 milyar dolar oldu. 2017 listesinde 40 milyarder yer alırken 2018 listesindeki dolar milyarderi sayısı 29’a geriledi. Bu yıl 11 isim Forbes 100'de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isimse bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Şarık Tara ve Erdoğan Demirören'in varisleri ile 2016'da hayatını kaybeden Mustafa Koç'un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç'un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman Forbes 100 tarihinin en genç isimleri.

MİLYARDER SAYISI 40’TAN 29’A İNDİ

Bu yıl Forbes 100'de 29 dolar milyarderi var. Geçen yıl bu sayı 40'tı. Bu yıl listede 28 kadın var. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,7. En zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Semahat Arsel.

LİSTEDE BALIK BURCU AĞIRLIĞI

Balık burcu zenginler yüzde 16,6 ile Forbes 100’ün toplam servetinden en büyük payı alıyor. Toplam servetteki payı yüzde 10'un üzerinde olan diğer burçlar ise Aslan, Terazi ve Koç.