TÜRKİYE'NİN eski NATO Daimi Temsilcisi Onur Öymen, emekli Büyükelçi Uluç Özülker ve NATO’da da görev yapmış olan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin zirveden beklentilerini Milliyet’e değerlendirdi.

‘Türkiye’nin dediği noktaya gelindi’

Öymen, daha önce de NATO’da böyle gerilimler yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi: “1999’de ve 2001’de buna benzer sorunlar yaşandı. NATO’da Türkiye’nin terörle ortak mücadele edilebilmesi için 1999’da reddedilen öneri 2001 yılında ikiz kulelere saldırı düzenlenmesiyle karar alınarak ortak duruş sergilendi. Yani yine Türkiye’nin dediği noktaya gelindi. ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti, Türkiye’yi NATO’dan çıkaracağız’ gibi yorumlara fazla itibar edilmemeli. Bu tartışmalar ne ilk ne de sondur. Ülkelerin çıkarları devam ettikçe gündemimizi meşgul edecektir.”

‘Türkiye’nin dediği noktaya gelindi’

‘Asıl öngörülemeyen taraf Trump’tır’

NATO Liderler Zirvesi’nden uzlaşı ortamı beklenemeyeceğini söyleyen Özülker şöyle dedi: “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözleri ve Cumhurbaşkanımızın cevabı mutlaka gündeme gelecektir. Bu zirvede önemli olan diğer bir konu ABD Başkanı Donald Trump’ın ne yapacağı. Çünkü Trump’ın da NATO ile ilgili şikayetleri var. Esas itibarıyla öngörülemeyen taraf Trump’tır. Fransa dahil birçok ülkeyle ciddi problemler var. Türkiye’ye karşı koz olarak kullanılmaya çalışılan YPG/PYD/PKK terör örgütüyle alakalı meselenin zirvede çözülme şansı yok.”

‘Türkiye’nin dediği noktaya gelindi’

‘Ön görüşmeler olumlu ise zirveye yansır’

Pekin, şu görüşleri paylaştı: “NATO’da zirve öncesi yapılan görüşmeler ve çalışmalar, olumlu ise zirveye yansır. Zirvede Baltık ülkeleri ve Polonya, Türkiye ile birlikte kendi aralarında ortak toplantı istemişler. Bu da büyük ihtimalle Türkiye’nin bu konuda razı edilebilir olduğunu gösteriyor. YPG’nin terör örgütü listesinde yer alması konusunda Türkiye’nin isteğinin olabileceğini değerlendirmiyorum. Türkiye’nin YPG’yi terör örgütü olarak görürken, diğer ülkelerin böyle görmediği oluşturulacak dokümana girebilir. Anlaşma sağlanmazsa zirvenin gündeminden bu konular çıkarılır.”