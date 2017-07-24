Türkiye'den kritik Mescid-i Aksa açıklaması

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara ilişkin, "Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Müslümanlar arasında kutsal olan 3 mabetten birisidir. Burası bütün Müslümanların ortak mabedidir. Rutin uygulamalar neyse ona aynen geri dönülmesini, İsrail yönetiminden basiretli hareket ederek olayların daha da büyümesini engellemesi konusunda adımlar atmasını istiyoruz. İsrail hükümeti bu konuda sağduyu çağrılarını kulaklarını tıkarsa, buradaki olayların yönetilmesi ve başka sonuçları doğurmasından da endişe ederiz. İnsanların din ve vicdan hürriyetini gerektiği şekilde kullanmalarının önündeki engelleri kaldırmak doğru olandır. Umarız ki İsrail hükümeti bu uygulamaları tekrar gözden geçirir. Ancak, şu ana kadar henüz olumlu bir gelişme olmadığını da ifade etmek isterim" dedi.

