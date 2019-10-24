'Türkiye, YPG/PKK elebaşına meşru politik figür gibi davranılmasından rahatsız'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Bazı ABD yetkilileri ve politikacılarının "Mazlum" olarak bilinen Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir politik figür gibi davranmalarından derin endişe duyuyoruz" dedi
GÜNDEM 24.10.2019, 17:40
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'li bazı yetkililer ve politikacıların, "Mazlum" olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir siyasi figür olarak davranmalarından derin endişe duyduklarını kaydetti.
Altun, "Ferhat Abdi Şahin, ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın üst düzey lideri ve kanun kaçağı. Şahin, Interpol kırmızı bülteniyle aranıyor. Türk güvenlik güçlerini, bir NATO ordusunu ve sivilleri hedef alan birçok terör saldırısı nedeniyle aranıyor." ifadelerini kullandı.
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