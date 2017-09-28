Türkiye'yi ayağa kaldıran olay Haluk'u da çıldırttı: Şerefsiz

HALUK Levent, okul yolunda pompalı tüfekle ateş ederek ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy'u öldüren Mehmet Salik'in basın mensuplarına verdiği cevaplara isyan etti.

"NEDEN YAPTIN?" SORUSUNA "KEYİFTEN" CEVABINI VERMİŞTİ

Haluk Levent, 6 yaşındaki Zeynep'in ölümüne neden olan saldırgan Mehmet Salik'in basın mensuplarının "Neden yaptın?" sorusuna "Keyiften. Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca anasını da öldüreceğim" açıklamasına isyan etti ve Twitter'da haberi paylaşarak, "Şerefsizlerin zavallılara zulmü üzerine kurulmuş bir dünya bu dünya…" yazdı.



NE OLMUŞTU?

Olay, dün Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde gerçekleşti. Annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ile yürüyen Zeynep, bir anda pompalı tüfek saldırısına uğradı. Saldırının faili Mehmet Salik Mumcu'ydu. Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy'un erkek arkadaşı olan İrvanlı, olayın ardından yakalanarak emniyete getirildi.

İHTİYACI OLANIN YARDIMINA KOŞUYORLAR

Son zamanlarda Haluk Levent sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Haluk Levent'in öncülüğündeki sosyal medya grubu 'Anadolu Halk ve Barış Partisi' (AHBAP) yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatıyor.