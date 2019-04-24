Türkiye'yi ayağa kaldıran metrobüs sapığı gözaltında!

EDİNİLEN bilgilere göre olay dün 17.00 sıralarında Avcılar'a giden metrobüste yaşandı. Metrobüste bir şahsın cinsel tacizine uğrayan kadın, çılgına döndü. Sapığa tepki gösteren ve otobüstekilerin yardımı ile aşağı indiren kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Cinsel tacize maruz kalan kadının çektiği videoda tacizcisine “Biz değil, siz utanacaksınız” dediği görüldü.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler üzerine harekete geçen polis, Fatih Özdemir isimli şahsı gözaltına aldı. Sosyal medyada CHP paylaşımları ile dikkat çeken zanlı, adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

Taciz sonrası sosyal medyada "#MetrobüsteTacizVar" etiketi Trend Topic (TT) olurken, Ekşi Sözlük'te de "23 nisan 2019 metrobüste yaşanan taciz" konusu gündem oldu.