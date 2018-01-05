Türkiye'yi ağlatan olay soruldu, masaya vura vura konuştu: Bunlar cani

FRANSA ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda çocuklara yönelik cinayetlerle ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar cani. Ya sen nasıl yavrunu öldürürsün ya. Bazıları da kendini de öldürüyor. Ya kendini öldürsen ne yazar öldürmesen ne yazar." dedi.

MASAYA VURA VURA KONUŞTU: BUNLAR CANİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Çocuklara yönelik cinayetlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün açıklamalar yaptı.

Erdoğan, soru üzerine şunları söyledi: Bu konunun izahı söz konusu değil. Bunlar cani. Bunlar insanlıktan nasibini almış değil. Yaşadıklarımız gerçekten, televizyon ekranlarında bunları izlediğimiz zaman acaba diyoruz medyayı mı suçlasak. Ya bunları gösterme. Bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlarımız idam diyor. Ya sen nasıl yavrunu öldürürsün ya. Bazıları da kendini de öldürüyor. Ya kendini öldürsen ne yazar öldürmesen ne yazar. Ondan sonra ruhsal bunalım tartışması başlıyor. Buna toplumsal olarak vereceğimiz tepki çok çok önemli. Onları önce kendi akrabalarından yakınlarından başlamak üzere yalnızlığa itmek veya onları içinde bulundukları psikolojiden çıkarmak için önce onların adım atması gerekir. Nesillerimizi iyi eğitmemiz, iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada dini eğitimin de çok çok önemli olduğunu ifade etmem gerekiyor.

EVE GİRDİĞİNDE EŞİNİN VE 2 KIZININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak üzerinden bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

Anne Dilek Yardım, gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Eve girdiğinde Ali Yardım, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Yardım'ın iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Dilek Yardım'ın yakınlarından İlyas Çakır, "Yaz döneminden beri boşanma süreci vardı. Ölen kişinin tehditleri falan oluyordu. Bir kaç defa nezarethaneye girip çıkmıştı zaten. Polis eşliğinde çocuklarını görmeye izni var. Bugün de izin günüydü. İçeride içki şişeleri dolu." diye konuştu.

Birbirleriyle ayrı yaşayan Dilek Yardım ile Ali Yardım'ın, 3 aydır boşanma davalarının sürdüğü, bu süreçte de anneleriyle yaşayan çocukların haftada 1 gün babada kalmasına izin verildiği, her Salı günü de Ali Yardım'ın, kızlarını alıp evde birlikte vakit geçirdikleri öğrenildi.