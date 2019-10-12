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Türkiye'ye "Zalim" diyen Saadet Partili isimle ilgili yeni gelişme

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "zalimler birleşiyor" diyerek hakaret eden Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM 12.10.2019, 17:34
Türkiye'ye
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KOCAELİ'NİN Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "zalimler birleşiyor" diyerek hakaret eden Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir'in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D. tepki gösterdi. Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten M.D.'nin açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan M.D. ifadesinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Saadet Partili Meclis Üyesi M.D., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNDEN ALDILAR

Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten M.D.'nin açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

NE DEMİŞTİ?

Önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşen Ekim ayı meclis toplantısında Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D., "Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca AK Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler" ifadelerini kullanmıştı.

#türkiye #Saadet Parti
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