Türkiye'ye

SURİYE'NİN kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir'in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D. tepki gösterdi.

EVİNDEN ALDILAR

Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten M.D.'nin açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

NE DEMİŞTİ?

Önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşen Ekim ayı meclis toplantısında Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D., "Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca AK Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler" ifadelerini kullanmıştı. BAŞKAN ŞAYİR SERT ÇIKMIŞTI Bu skandal açıklamalar üzerine devreye giren Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Benim atalarımda, dedelerimde burada. Neyine güveniyorsun. Burada vatanseverler var. Bunu yapamazsın" sözlerine yer vermişti.