Türkiye'ye gelen Yeni Zelanda canisi Tokat'a kadar gitmiş! İşte nedeni

YENİ Zelenda'da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslüman'ı şehit eden Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilkinde Tokat'ta da kaldığı bilgisine ulaşıldı. Tarrant, Fatih Sultan Mehmed Han'ın emri ile Eflak Prensi Voyvoda 3'üncü Vlad'ın 4 yıl boyunca esir tutulduğu kaleyi ziyaret etmiş.

Yeni Zelenda'da düzenlenen ırkçı terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın, 2016 yılında Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiği öğrenilmiş ve ziyaret noktalarının neresi olduğu konusunda araştırma yapılmaya başlanmıştı.

KALDIĞI OTELDE İNCELEME YAPILIYOR

17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül - 25 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen bu 2 ziyaretin sonuncusunda zanlının Tokat'a geldiği öğrenildi. Tokat'ta şehir merkezinde bulunan bir otelin 403 numaralı odasında kaldığı öğrenilen teröristin kaldığı otelde ve odasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından inceleme yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

MANİDAR YERİ ZİYARET ETMİŞ

Tarrant'ın Tokat ziyaretinde Eflak Prensi Voyvoda 3'üncü Vlad'ın Fatih Sultan Mehmed Han'ın emri ile esir tutulduğu Tokat Kalesi'ni ziyaret ettiği öğrenildi.

TOKAT KALESİ'NİN ÖNEMİ

Tokat Kalesi, tarihe en büyük Türk düşmanlarından biri olarak geçen Kont Dracula ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak Prensi III. Vlad'ın esir tutulduğu kale olma özelliği taşıyor.

"Vampirlerin atası" olarak bilinen ve birçok filme konu olan "Kont Dracula" ya da "Kazıklı Voyvoda" şeklinde anılan Eflak Prensi III. Vlad, 15'inci yüzyıldaFatih Sultan Mehmed Han'ın emri Tokat Kalesi'nde 4 yıl boyunca esir tutuldu.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine ateş açıldı. Saldırı sonrasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı. Aynı zamanda saldırganın 70 sayfalık bir manifesto yayımladığı ve burada Türkleri de hedef aldığı, saldırı sırasında müzik dinlediği ve sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı görüntüler de basına yansımıştı.