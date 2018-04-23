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Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Alanya'da yapıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi Şampiyonası Alanya’da gerçekleştirildi

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Alanya'da yapıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi Şampiyonası Alanya’da gerçekleştirildi

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:23
Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Alanya'da yapıldı
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ULUSLARARASI Havacılık Federasyonu onayı ile THK tarafından düzenlenen şampiyonanın birinci etabı, 700 metre yükseklikteki Yassıtepe´den atlayışlarla yapıldı.  Şampiyonaya Türkiye´nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ve Almanya´dan 42 sporcu katıldı. Diğer ayakları KKTC, Rize, Erzincan ve Eskişehir’de gerçekleştirilecek şampiyonada dereceye girenler, Uluslararası Resmi Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek. Alanya’da yapılan şampiyonada sporcular, birinci etapta yaklaşık 20 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı´ndaki noktaya iniş yaptı. Etkinliği yakından takip eden THK Alanya Şube Sorumlusu Emine Keyaoğlu, şampiyonanın Alanya’da sorunsuz şekilde tamamlanmasından memnun olduklarını söyledi. THK Havacılık ve Eğitim Müdürü Bekir Akyüz de gazetecilere yaptığı açıklamasında “Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi Şampiyonası´nın ilk ayağını Alanya´da gerçekleştirdik. Alanya´daki organizasyona önemli sporcular katıldı. Eylül ayında Süper Final ile şampiyona sona erecek” dedi. Yamaç paraşütü pilot öğretmeni Ergun Ulu ise 5 etaptan oluşan şampiyonada KKTC ve Almanya´dan da takımların yarıştığını kaydetti. Alanya etabında erkeklerde Kerem Dinçer birinciliği elde ederken, Serhad Karaduman ve Umut Akçıl ikinciliği paylaştı. Kadınlarda ise birinciliği Bediha Şahintürk, ikinciliği Selin Altun, üçüncülüğü de Sibel Mutlu kazandı. Takımlarda Kuzey Kıbrıs Takımı birinci, Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ikinci, Eskişehir İnönü Havacılık Kulübü üçüncü oldu.
 

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