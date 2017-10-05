Türkiye ve İran'ın anlaşması Barzani'yi çıldırttı!

TÜRKİYE ve İran'ın anlaşması, tartışmalı bağımsızlık referandumu yapan Kuzey Irak'ta depreme yol açtı. Barzani'nin yayın organında çıkan bir köşe yazısında, anlaşmaya varan Türkiye ve İran'a ağır hakaretler edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Tahran ziyaretinde, iki ülke yeni yaptırımlara gideceklerini duyurdu. Sınır kapılarını kapatan, uçuşları durduran iki ülke, petrol konusunda da adımlar attı. Şimdi sırada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) köşeye sıkıştıracak yeni hamleler var.



Erdoğan'ın İran gezisini dikkatle izleyen Mesut Barzani'nin yayın organı Rudaw, gelişmeleri ilk haber olarak izleyicilerine sundu. Haberlerde açıklamaları aktaran yayın organı, Türkiye'ye alçak suçlamalarda bulunan bir köşe yazısına yer verdi.



Ankara ve Tahran'ın açıklamalarını değerlendiren Selahattin Çelik adlı köşe yazarı, bölgedeki Türk askerleri ve üslerinin temizlenmesini istedi. Köşe yazısında yer alan skandal satırlar şöyle: "Türk askerleri ve istihbarat büroları için de aynı şey söylenebilir. Neden halen gündeme gelmiyor? Bağımsızlık, Bağdat'tan kopmak kadar, toprağı İran ve Türkiye'den temizlemektir."



Yazıda sözü edilen askeri üsler, daha önce Barzani yönetiminin talebiyle Irak topraklarına kurulmuştu.



Köşe yazısındaki bir diğer skandal benzetme, Ankara ile aynı pozisyonda duran Irak Başbakanı Haydar el İbadi için yapıldı. Çelik'e göre, İbadi Ankara'nın yarıştaki 'sakat atı.'



Tahran'da mevkidaşı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'le kritik görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumun kabul edilemez olduğunu söylemişti: "MOSSAD'la masaya oturarak verilen karar meşru olamaz, gayr-i meşrudur. Bu şekilde böyle bir adım ıatmak inanıyorum ki Kuzey Irak yerel yönetimini yalnızlığa mahkum edecektir."



Türkiye ve İran, bahar havası yaşıyor. Ziyarette referandum dışında bir diğer önemli başlık, Suriye iç savaşıydı. Ankara ve Tahran, savaşın bitmesi için birlikte adımlar atıyor. Taraflar ayrıca birçok ikili anlaşma imzaladı.