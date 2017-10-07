‘Türkiye ve İran ile bela aramıyoruz’

DİZAYİ, “Sınır kapılarına Peşmerge takviyesi yapacak mısınız” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bazı birliklerimiz IŞİD’e karşı cephede olsa da güvenlik ihtiyacı durumunda gönderecek yeterli gücümüz var. Türkiye ile 350 km sınırımız var ve ne onlar, ne biz her 10 metreye bir asker dizebiliriz. Bu gerekli de değil, çünkü Türkiye’ye karşı bir hareketimiz yok ve Türkiye’den de askeri operasyon beklemiyoruz...”
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