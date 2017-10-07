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‘Türkiye ve İran ile bela aramıyoruz’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, 25 Eylül’de düzenledikleri bağımsızlık referandumu sonrası Türkiye ve İran’ın yürüttüğü yakın diplomasiyi normal karşıladıklarını söyledi. Türkiye’nin kaygılarını anladıklarını belirten Dizayi, “Dünün dostları bugünün düşmanları olamaz” dedi. BBC Türkçe’ye konuşan Dizayi, “Askeri açıdan karşı karşıya gelinmeyeceğinden eminiz, çünkü bu iki ülke de büyük ordulara sahip ve biz de bela aramıyoruz. İstikrar, dostluk ve karşılıklı anlayış istiyoruz” diye konuştu

‘Türkiye ve İran ile bela aramıyoruz’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, 25 Eylül’de düzenledikleri bağımsızlık referandumu sonrası Türkiye ve İran’ın yürüttüğü yakın diplomasiyi normal karşıladıklarını söyledi. Türkiye’nin kaygılarını anladıklarını belirten Dizayi, “Dünün dostları bugünün düşmanları olamaz” dedi. BBC Türkçe’ye konuşan Dizayi, “Askeri açıdan karşı karşıya gelinmeyeceğinden eminiz, çünkü bu iki ülke de büyük ordulara sahip ve biz de bela aramıyoruz. İstikrar, dostluk ve karşılıklı anlayış istiyoruz” diye konuştu

07 Ekim 2017 Cumartesi 22:15
‘Türkiye ve İran ile bela aramıyoruz’
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DİZAYİ, “Sınır kapılarına Peşmerge takviyesi yapacak mısınız” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bazı birliklerimiz IŞİD’e karşı cephede olsa da güvenlik ihtiyacı durumunda gönderecek yeterli gücümüz var. Türkiye ile 350 km sınırımız var ve ne onlar, ne biz her 10 metreye bir asker dizebiliriz. Bu gerekli de değil, çünkü Türkiye’ye karşı bir hareketimiz yok ve Türkiye’den de askeri operasyon beklemiyoruz...”

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Türkiyeİran
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