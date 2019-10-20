Türkiye ve Alanya'da 'Rus' haftası

GEÇEN yıl eylül ayında ABD'nin New York kentinde yapılan Dünya Rus Medya Kongresi'ne katılan KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in davetiyle Türkiye'ye taşınan dev kongrenin açılışı 25 Ekim Cuma günü saat 11.00'de Ankara'daki Meyra Palace Otel'de yapılacak.85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin katılacağı kongrenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacaklar.Rus dili konuşan gazetecilerin ağırlanacağı, şehirlerin tanıtımına büyük katkılar sağlayacak olan organizasyon, 24-28 Ekim tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, KGK'nın ev sahipliğinde Ankara, Kayseri, Konya ve Alanya'da gerçekleştirilecek. Bu dev organizasyon Ankara’da Altındağ Belediyesi, Kayseri’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Lonicera Hotels sahibi Uğur Sipahioğlu, ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği), ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) ve Alanya Belediyesi'nin destek ve sponsorlukları ile gerçekleştirilecek.

21. DÜNYA RUS MEDYA KONGRESİ PROGRAMI

Aralarında Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazeteci, 24 Ekim Perşembe günü Ankara'ya gelecekler. 25 Ekim Cuma günü gazeteciler Anıtkabir ve Ankara Kalesi gezilerinin ardından saat 11.00'de KGK'nın da katılımıyla Birleşik Konseyler Toplantısı'nı Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirecekler. Konuklar aynı gün akşam Kayseri'ye götürülecekler. 26 Ekim Cumartesi günü Kayseri şehir turu ve Erciyes gezisinin ardından Kapadokya gezisi gerçekleştirilecek. Aynı gün Konya'ya götürülecek olan konuklar, burada akşam yemeğinin ardından Semazen Gösterisi izleyip Alanya'ya hareket edecekler. Lonicera Otel’de konaklayacak konuklar 27 Ekim Pazar günü saat 09.00'da 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ni gerçekleştirecekler. Kongrenin ardından teleferik gezisi, Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve tekne turu gibi Alanya kültür programına katılacak konuklar, aynı günün akşamı saat 20.00'de Lonicera Hotel'de Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'nin kuruluşunun 10. yılının da kutlanacağı gala gecesinde bir araya gelecekler.