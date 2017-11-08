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Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:11
Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi
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FRANSA'NIN başkenti Paris'te devam eden UNESCO'nun 39. Genel  Konferansı'nda Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi.
 
Türkiye, bugün yapılan seçimde 2017-2021 yılları arasında Yürütme  Kurulu'nda yer almaya hak kazandı. Türkiye'ye, UNESCO'ya üye 134 ülke oy verdi.
Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda  iki kez toplanan kurulda UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler  yapılıyor.
 
Türkiye, Yürütme Kurulu'nda 1946-1951 ve 1958-1966 yılları arasında  temsil edilmişti.
 
Türkiye, 195 üye ülkeden karar alıcı mekanizmada yer alan 58'i arasına  girdi. Böylece Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha  yakından izleyebilme ve doğrudan katkıda bulunabilme imkanına sahip oldu.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBirleşmiş Milletler EğitimBilim Ve Kültür Örgütü
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