Türkiye tartışıyor, Alanya oyluyor! Turizm Bakanı kim olacak?

24 Haziran seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte Türkiye'de en çok merak edilen konu, yeni kabine oldu.

Türkiye tartışıyor, Alanya oyluyor! Turizm Bakanı kim olacak?
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YENİ kabine Alanya için de ayrı bir önem taşıyor. Hem Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı görevini yapması hem de en büyük gelirini turizmden elde etmesi nedeniyle Alanya iki bakanlığa kilitlenmiş durumda. Dışişleri Bakanlığı için en güçlü isim yeniden Mevlüt Çavuşoğlu olurken, Kültür ve Turizm Bakanı kimin olacağı merak konusu oldu. Çarpıcı bir detay ise, ismi geçen kişiler arasında Alanyalı iki kişinin de olması. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dış İlişkiler Sorumlusu ve Alanya aşığı duayen turizmci Hüseyin Baraner, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Salih Çene, Ahmet Barut, AKTOB eski Başkanı Yusuf Hacısüleymanoğlu, Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Özer Saracoğlu, TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Polonya Fahri Konsolosu Sururi Çorabatır gibi isimler Kültür ve Turizm Bakanlığı için anılırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önerisiyle iki ismin daha gündeme geldiği belirtildi. Alanya'ya geldiği her fırsatta ziyaret ettiği ve "Ağabeyim" dediği Alanya Belediyesi eski Başkanı Hasan Sipahioğlu ile usta turizmci TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'nin isimlerinin de bakanlık için masada olduğu öne sürüldü.

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Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 13:10
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YORUMLAR
Şükrü uslusoy
Şükrü uslusoy - 1 gün Önce

Gerçeklik payı varsa tabiiki BURHAN BEY günümüzün en gerçeklerini yaşayan biri

Meral Ekim
Meral Ekim - 1 gün Önce

Hasan Sipahioğlu beyefendinin Turizm bakanı olması için ülkemiz için büyük bir kazanç olur. İnşAllah Hasan beyi turizm bakanı olarak görürüz.

Behlül BAYRAM
Behlül BAYRAM - 1 gün Önce

Turizmin Gerçek Sorunları ve Liyakat derseniz. Günümüzün gerçeği, Kesinlikle sayı
Altid Başkanı. Sayın
Burhan SİLİ Alanya Antalya ve Türkiye Turizmine çok kat ki sağlayacaktır. Hayırlısı.

Bilal ünal
Bilal ünal - 1 gün Önce

Bence turizminin nadide insanı sayın Burhan sili en iyi hizmet verecek değerli insandır alanyamız için hayırlı olur

Cengiz Çetin
Cengiz Çetin - 1 gün Önce

Canı gönülden Alanya’yı Alanya yapan ve yılların Turizmcisi Sn.Burhan bey, inşAllah onun olmasını candan temenni ederim.

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